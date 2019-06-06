Gökyüzündeki ışık UFO paniğine neden oldu

Çin'de gökyüzünde görülen ışık, halk tarafından paniğe neden oldu. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. UFO sanılan cismin, Çin'in geliştirdiği yeni "Julang jl-3" balistik füzesi olduğu anlaşıldı.

İlgili füzenin yapılan balistik füze testi olduğu, ancak halka herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi. Testten kısa bir süre sonra, Çin sosyal medyası, gökyüzünde UFO gördüklerini ve uzun bir beyaz duman kuyruğu olan uçan bir nesnenin görüntüsünü gördüklerini iddia eden insanlardan gelen mesajlarla doldu. Ne tür bir füze olduğu net olarak açıklanmasa da bu deneme dünya medyasında da geniş yer buldu.