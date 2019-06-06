DÜNYA

Gökyüzündeki ışık UFO paniğine neden oldu

Çin'in doğusundaki Çengçou şehrinde gökyüzünde görülen cisim UFO paniğine yol açtı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Çin'de gökyüzünde görülen ışık, halk tarafından paniğe neden oldu. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. UFO sanılan cismin, Çin'in geliştirdiği yeni "Julang jl-3" balistik füzesi olduğu anlaşıldı.

İlgili füzenin yapılan balistik füze testi olduğu, ancak halka herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi. Testten kısa bir süre sonra, Çin sosyal medyası, gökyüzünde UFO gördüklerini ve uzun bir beyaz duman kuyruğu olan uçan bir nesnenin görüntüsünü gördüklerini iddia eden insanlardan gelen mesajlarla doldu. Ne tür bir füze olduğu net olarak açıklanmasa da bu deneme dünya medyasında da geniş yer buldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Alanyaspor'un yeni hocası
İşte Alanyaspor'un yeni hocası
Fenerbahçe'ye Liverpool'dan iki yıldız
Fenerbahçe'ye Liverpool'dan iki yıldız
Hani İstanbul boşalmıştı! Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
Hani İstanbul boşalmıştı! Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
AİHM'den Balyoz başvurusuna ret
AİHM'den Balyoz başvurusuna ret
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şile Saklıgöl'de çardak çöktü vatandaşlar göle düştü
Şile Saklıgöl'de çardak çöktü vatandaşlar göle düştü
Yusufeli’nde yenilenen seçimi kazanan Eyüp Aytekin mazbatasını aldı
Yusufeli’nde yenilenen seçimi kazanan Eyüp Aytekin mazbatasını aldı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Müge Anlı'da Ecrin’in üvey amcası darp edildi
Müge Anlı'da Ecrin’in üvey amcası darp edildi
Kadınların saç başa kavgası kamerada
Kadınların saç başa kavgası kamerada
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Neymar'dan kötü haber! Copa America'da forma giyemeyecek
Neymar'dan kötü haber! Copa America'da forma giyemeyecek
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe