YEREL

Bursa'da bir gencin çektiği selfie sonu oldu

BURSA'da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Furkan A. (17), piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Furkan A., selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Furkan A., şelale suyunun biriktiği yere düştü.

Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliğinde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi.

Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu.

Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe West Ham'ın yıldızının peşinde!
Fenerbahçe West Ham'ın yıldızının peşinde!
Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çaylağı seçildi
Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çaylağı seçildi
Kaptanın ifadesi ortaya çıktı 3 gazeteci ölümden dönmüştü
Kaptanın ifadesi ortaya çıktı 3 gazeteci ölümden dönmüştü
Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi
Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi
Süleyman Soylu: İmamoğlu Vali'ye ‘it’ dedi
Süleyman Soylu: İmamoğlu Vali'ye ‘it’ dedi
İzmir'de kalp krizi geçiren Derin hayatını kaybetti
İzmir'de kalp krizi geçiren Derin hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karabük'te köye ayı indi
Karabük'te köye ayı indi
Kaptanın ifadesi ortaya çıktı 3 gazeteci ölümden dönmüştü
Kaptanın ifadesi ortaya çıktı 3 gazeteci ölümden dönmüştü
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı
Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı
Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu
Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
İstanbul Beyoğlu'nda genç kız evinin çatısında ölü bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda genç kız evinin çatısında ölü bulundu
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe