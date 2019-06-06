İstanbul Sarıyer'de kuyumcuda özel harekat operasyonu
İSTANBUL Sarıyer’de bir kuyumcu, dükkanına birisinin girdiğini ihbar edince polis ekipleri alarma geçti. Özel harekatın operasyonunu vatandaşlar film izler gibi izlerken, ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.
İSTANBUL Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcu dükkanına özel harekat polisleri operasyon yaptı.
Alarmın çalmasının ardından güvenlik kameralarına bakan iş yeri sahipleri içeride bir kişinin olduğunu iddia etmesi üzerine özel harekat polisi kuyumcu dükkanına operasyon gerçekleştirdi.