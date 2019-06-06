Tunceli'de ters laleleri toplayanlara 180 bin lira para cezası

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişi, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandı.