Tunceli'de ters laleleri toplayanlara 180 bin lira para cezası
TUNCELİ'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişi, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandı.