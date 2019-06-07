Binali Yıldırım: Biz oyların yeniden sayılmasını istedik

DİYARBAKIR'da TRT Haber Özel Yayını'nda soruları yanıtlayan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimin dürüstlüğüne halel getirecek işlemler oldu. Biz hiçbir zaman bu seçimin tekrarlanmasını istemedik. Israrla bu oyların yeniden sayılmasını istedik" ifadelerini kullandı.