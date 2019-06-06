AK PARTİ

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açılımı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, il binası önünde vatandaşlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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