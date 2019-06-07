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Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin kına gecesinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilk adımını atarken çiftin kına gecesinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalındı.

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe 8 Haziran’da Türkiye'de evlenecek. Düğün hazırlıklarıyla ilgilenen çift önceki gün Etiler'deydi.

Bir bayan kuaföründen çıkarken görüntülenen ikiliden Özil, "Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna, çat pat Türkçe’siyle, "İyi gidiyor" diye cevap verince nişanlısı Amine Gülşe’yi güldürdü.

Çiftin 1 haftadır İstanbul’da olduğu ve düğün hazırlıklarını yakından takip ettiği öğrenildi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kına gecesindeki eğlence görüntüleri de ortaya çıktı. Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'nin Ankara'nın Bağları türküsünde karşılıklı oynadığı video sosyal medyada büyük beğeni kazandı

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