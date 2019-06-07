Aleyna Tilki bikinili görüntüsüyle olay oldu!

Her yaptığıyla, pozlarıyla, açıklamalarıyla olay olan Aleyna Tilki bikinili haliyle gündeme bomba gibi oturdu.

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatile gitti. Tilki, plajda tatilcilerin objektifine takıldı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüleri, takipçiler yorum yağmuruna tuttu.

'O SEN OLMASAN BARİ'

Bazı takipçiler, görüntülerdeki kişinin Aleyna Tilki olmadığını iddia etti.

Bazı takipçiler ise 'Aleyna kilo almış', 'Kliplerdeki o fizik nerede?', 'Aldığın o kiloları geri ver lütfen', 'O sen olmasan bari' gibi yorumlar yaptı.

ALEYNA'DAN CEVAP GELDİ

Aleyna Tilki “kilolu” yorumlarına şu yanıtı verdi: “Boyumuz uzun, yanımızdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçülerine göre beni kıyaslamayın, bu Aleyna Tilki’ye özgü has ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki’yim.”