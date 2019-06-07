Yeni Zelanda saldırgan Brenton Harrison Tarrant için yeni karar

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği saldırıyla 51 kişiyi öldüren Brenton Harrison Tarrant'ın görüntüleri üzerindeki gizlilik kararı kalktı.

Mahkeme, medyanın haberlerde, 28 yaşındaki Avustralyalı ırkçı saldırganın yüzünü göstermesine izin verdi.

Tarrant, 15 Mart'ta Christchurch'te iki camiye saldırı düzenlemiş, ateş açarak 51 kişiyi katletmişti.

Mahkeme, saldırıların ardından tutuklanan Tarrant'ın görüntülerinin ve fotoğraflarının buzlanarak yayınlanmasına karar vermişti.

Savcılık, saldırganın yüzünün kapatılmasına artık gerek olmadığını mahkemeye bildirdi. Mahkeme, yasak kararını kaldırdı.

Görüntülerin ve fotoğrafların buzlanması kararının, görgü tanıklarını yönlendirmemek için alındığı belirtiliyor. Tanıkların, olayı ve saldırganı gazetede gördüğü fotoğrafla değil kendi aklında kalan bilgilerle tasvir etmesi isteniyor.