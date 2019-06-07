POLİTİKA

Binali Yıldırım'a "Peygamberler şehri"nde yoğun ilgi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var o da İstanbul, ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı seçmen var. 130 bin hemşehrimizin duasını ve desteğini bekliyorum." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Binali Yıldırım, burada kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaşarak, bayramını kutladı.

Kendisini bekleyenlerin sorunlarını da dinleyen Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve bazı AK Parti Şanlıurfa milletvekilleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

Burada engellilerden oluşan mehteran takımı tarafından karşılanan Yıldırım, "Urfalıyam Ezelden" türküsünü mahalli sanatçılarla birlikte seslendirdi.

Yıldırım'a yoğun sevgi gösterisinde bulunan Urfalılar, "Binali Başkan", "İnşallah İstanbul'un fatihi olacaksın", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Vur vur inlesin muhalefet dinlesin", "Payitahtı alacağız" şeklinde sloganlar attı.

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