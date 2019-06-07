Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti

Soylu, Gaziosmanpaşa General Aldoğan Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Soylu, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Soylu, vatandaşlardan 23 Haziran'daki seçimler için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Cuma namazını Karadeniz Merkez Camisi'nde kılan Soylu, cami çıkışında vatandaşlara hitap etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Müslüman coğrafyada birçok sıkıntı bulunduğunu dile getirerek, "Bu ramazanda da tuttuğumuz oruçların, bayramın, kıldığınız cuma namazının, yaptığımız duaların, ibadetlerin hürmetine Allah önümüzdeki bayramlarda onlara da huzurluk, esenlik verir inşallah." diye konuştu.

Üzerindeki sorumluluğu devam ettirmek için 24 saatin 20 saati çaba sarf ettiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Memleketimizin huzurunu, sükununu, birliğini, beraberliğini, çocuklarımıza musallat olan musibetleri ortadan kaldırabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bayramın birinci günü, Allah nasip etti, bayram namazını daha önce teröristlerin yuvası olan, oradan bütün Türkiye'ye melanet yayılan, eğitimlerini gördükleri, lojistiklerini ve mühimmatlarını dağıttıkları ta Şırnak'tan Karadeniz'e kadar her yere etki oluşturmaya çalıştıkları yaklaşık 2 yıldır da Allah'a hamdolsun 5 vakit ezan-ı Muhammedi'nin okunduğu ve ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato Dağı'nda kıldık. Duamız şudur; Allah da millet de şahit. Allah bu milletin evlatlarına önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı nasip etsin; bu milleti sıkıntıdan, dertten, elemden, kederden uzak tutsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.

Bilesiniz, yüzdük yüzdük sonuna geldik. Bu milletin artık gelecek günlerde daha huzur, güçlülük içerisinde, etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya sözünü, bu ülkenin medeniyetinin anlattığı çerçevede geçirebilmek için elimize bir fırsat geçti. Allah bu fırsatı elimizden almak isteyenlere fırsat vermesin."

Bakan Soylu, daha sonra Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretlerine devam etti.