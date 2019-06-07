Mesut Özil Amine Gülşe'yi baba evinden davul-zurnayla çıkardı

Futbolcu Mesut Özil, bu akşam evleneceği müstakbel eşi Amine Gülşe’yi davul zurna eşliğinde evinden aldı.

KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, bu akşam dünya evine girecek. Çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak.

Kız evine gelini almaya giden Mesut Özil nişanlısı Amine Gülşe ile kapı önünde karşılıklı göbek attı. Çiftin o anları sosyal medyada paylaşıldı.