Kaza sonrası kaçan cip şarampole yuvarlandı

Kaza, Rusya'nın Saratov şehrinde dün meydana geldi. Trafiğin yoğun şekilde aktığı bir anayola kontrolsüz şekilde çıkan bir cip, anayolda ilerleyen bir araca sağ tarafından vurdu ve takla atmasına neden oldu. Başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpan cip sürücüsünün kaza yerinden kaçmaya çalıştığı; görüntüyü kaydeden araç sürücüsünün ise onu kovalamaya başladığı görüldü.

Kaçan cipin 100 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı görüldü. Görüntülerde ayrıca kaza sonrası cipteki gençlerin kaçtıkları görülüyor. Yerel medya, takla atan araçtaki sürücünün yaralandığını; kaçan cip sürücüsü ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.