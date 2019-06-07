DÜNYA

Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma

ABD’ye ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde aniden rota değiştirerek Rusya’ya ait savaş gemisine 50 metre kadar yaklaşması, sıcak anların yaşanmasına neden oldu.

ABD’ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville'in, Güney Çin Denizi’nde aniden rota değiştirmesi sıcak dakikaların yaşanmasına neden oldu. Rusya’nın iddiasına göre, Chancellorsville aniden rota değiştirerek Rus donanmasına ait Admiral Vinorgardov savaş gemisine 50 metre yaklaşıp geminin önüne sürdü. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Rus mürettebatın iki savaş gemisinin çarpışmayı önlemek için ani manevralar yaptığını öne sürdü. 

Rusya’nın iddiası ise ABD tarafından yalanlandı. ABD'li komutan Clayton Doss, Rusya tarafını “tehlikeli ve amatörce” olmakla suçladı. Rus savaş gemisinin, USS Chancellorsville savaş gemisine yönelik tehlikeli manevralar yaptığını dile getiren Doss, Rus tarafını 'propaganda' yapmakla suçladı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nesli tehlikede! Türü Kastamonu'da görüldü
Nesli tehlikede! Türü Kastamonu'da görüldü
Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!
Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!
Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim
Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim
Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!
Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!
Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi
Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi
Fenerbahçe'den 2010-11 sezonu açıklaması
Fenerbahçe'den 2010-11 sezonu açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
Binali Yıldırım'a "Peygamberler şehri"nde yoğun ilgi
Binali Yıldırım'a "Peygamberler şehri"nde yoğun ilgi
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti
Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti
Kaza sonrası kaçan cip şarampole yuvarlandı
Kaza sonrası kaçan cip şarampole yuvarlandı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mesut Özil Amine Gülşe'yi baba evinden davul-zurnayla çıkardı
Mesut Özil Amine Gülşe'yi baba evinden davul-zurnayla çıkardı
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!