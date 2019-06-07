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Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu

KARAMAN’da bir otomobile giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yılan çıkartılmaya çalışıldığı sırada itfaiye görevlisinin elini ısırdı.

Karaman’da Abdurrahman Soner Mısırlıoğlu, otomobilinin tekerine yılan girdiğini fark etti.

Mısırlıoğlu'nun Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdüğü aracının sol arka teker kısmındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bu sırada yılan, ekipteki itfaiye eri Şuayip Küçüktürk'ü elinden soktu.

Arkadaşları tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen Küçüktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bulunduğu yerden çıkarılan yılan, ormanlık alana salındı.

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