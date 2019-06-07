POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami'nde cuma namazı kıldıktan sonra Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

Bir süre burada kalan Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere hareket etti.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmadı ve makam aracından inerek yanlarına gitti.

Vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.

Bazı vatandaşların metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için koşarak geldiği görüldü.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılmadan önce kendisini takip eden gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih verdi
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih verdi
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Ankara'da 9 yaşındaki kızı dudağından öpen adam gözaltında
Ankara'da 9 yaşındaki kızı dudağından öpen adam gözaltında
Bartın'da aracın önüne geçen ayı yavrularını böyle korudu
Bartın'da aracın önüne geçen ayı yavrularını böyle korudu
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!