HABER /  GÜNCEL

Tedavi gören asker şehit oldu

Tedavi gören asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralananPiyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari sınırında bir üs bölgemize 4 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından da Bakan Hulusi Akar'ın "Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." mesajı paylaşıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trump ile Macron'un diktiği fidan kurudu
Trump ile Macron'un diktiği fidan kurudu
İki kız çocuğuna istismarda bulunan adam linç ediliyordu
İki kız çocuğuna istismarda bulunan adam linç ediliyordu
İsmail Kartal Vedat Muriç'in satılmasını istemiyor
İsmail Kartal Vedat Muriç'in satılmasını istemiyor
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması
Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması
A Milli Takım son dünya şampiyonu Fransa'yı devirdi
A Milli Takım son dünya şampiyonu Fransa'yı devirdi
Bakan Soylu'yu tehdit eden kişinin dikkat çeken fotoğrafları!
Bakan Soylu'yu tehdit eden kişinin dikkat çeken fotoğrafları!
ÖNCEKİ HABERLER
Terazi Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 pazartesi günü güzel
Terazi Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 pazartesi günü güzel
ABD'den İsrail konusunda bir skandal daha
ABD'den İsrail konusunda bir skandal daha
Sivas bayram namazı saatli kaçta 2019 Diyanet bayram namaz saatleri
Sivas bayram namazı saatli kaçta 2019 Diyanet bayram namaz saatleri
TEM Otoyolunda dehşet saçmışlardı! Kimlikleri belli oldu
TEM Otoyolunda dehşet saçmışlardı! Kimlikleri belli oldu
Türkiye S-400 konusunda nasıl bir yol izlemeli?
Türkiye S-400 konusunda nasıl bir yol izlemeli?
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Beykoz'da restoran sahibi iki kardeş birbirine girdi
Beykoz'da restoran sahibi iki kardeş birbirine girdi
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Yorumlar