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Trump ile Macron'un diktiği fidan kurudu

Trump ile Macron'un diktiği fidan kurudu

Macron'un Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump'la birlikte diktiği dostluk meşesi artık yok.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2018’in nisan ayında, iki ülke arasındaki ilişkilerin 250. yıldönümü vesilesiyle ABD’yi ziyaret etmişti.

Macron ve Trump, ziyaretin ilk gününde Beyaz Saray’ın bahçesine “dostluk meşesi” adı verilen fidanı dikmişti.

Ağaç Fransa'nın kuzeyinden getirildi
Sputnik'in haberine göre ağaç, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa'nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan getirilmişti. Fransa lideri, bu ağacın iki ülke arasındaki uzun ilişkilerin sembolü olduğunu söylemişti. Monde gazetesi, “Meşe fidanı kurudu ve Donald Trump ile Emmanuel Macron’un fidanı ektiği Beyaz Saray bahçesine tekrar çim döndü” diye yazdı.

Figaro gazetesi de haberi doğrulayarak ağacın, dikildikten kısa süre sonra ABD tarafından uygulanan karantinaya dayanamadığını yazdı. Fidan, taşıdığı parazitlerin Beyaz Saray’daki diğer ağaçlara bulaşmasının önüne geçilmesi için karantinaya alınmıştı.

Figaro, ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Sınır Koruma’nın (CBP) hastalıkların yayılmasını veya istilacı böcek türlerinin ithalatını önlemek amacıyla bitki, tohum ve hatta toprağa yönelik karantina uyguluyor.

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