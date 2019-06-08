Bakan Soylu'yu tehdit eden kişinin dikkat çeken fotoğrafları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Trabzon’da ‘Akıllı ol’ diye tehdit eden Mehmet Ali Sivaz’ın CHP bağlantıları ortaya çıktı.

CHP Trabzon İl Başkanı Sivaz’ı tanımadığını iddia etse de bu kişinin sosyal medya hesaplarında CHP’li üst düzey yöneticilerle çok sayıda fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

ayram ziyareti için memleketi Trabzon’a giden İçişleri BakanıSüleyman Soylu’yu "Akıllı ol" diye tehdit eden kişinin Mehmet Ali Sivaz olduğu belirlendi. 55 yaşındaki Sivaz’ın ilişkileri de deşifre oldu.

CHP teşkilatı "tanımıyoruz" dedi ama, fotoğraflar ortaya çıktı

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, “Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz” açıklamasında bulunsa da sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Mehmet Ali Sivaz’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda üst düzey CHP’li ile fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

Muharrem İnce ile fotoğraf

Sivaz’ın CHP’li Muharrem İnce ve CHP’li vekiller ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Sivaz’ın fotoğraflarını paylaştığı CHP’li milletvekilleri ve yöneticilere “Milletvekilim” ve “Başkanım” şeklinde hitap ettiği görüldü.

CHP'nin adayını karşılamak için gelmiş

Mehmet Ali Sivaz’ın Salı günü 16:43’te ise Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak üzere havalimanında bulunduğuna ilişkin mesaj paylaştığı anlaşıldı.