Süleyman Soylu'ya Trabzon'da sevgi seli
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaşırken halkın kendisine olan sevgi gösterisi karşısında oldukça duygulandı ve herkesle tek tek ilgilenmeye çalıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı. Soylu, resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla renkli görüntülere sahne olan anları şu ifadelerle okuyucularına duyurdu; ''Trabzon her zamanki gibi muhteşem Trabzon'da hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Allah bizi sizlere mahcup etmesin''
Trabzon'da düzenlenen bayramlaşmalara katılmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı saatte Trabzon'a gelecek olması Süleyman Soylu'nun protesto edilmesine neden olmuştu.
Soylu'ya çirkin protesto: Trabzonlular Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anlarda havalimanına geldi. Soylu "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganı ile protesto edildi. Ayrıca, bir vatandaşın Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" dedikten sonra Soylu'nun vatandaşa "Artistlik yapma" dediği görüldü.
"Ben buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim": Süleyman Soylu kendisine yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, şunları söyledi: "Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.