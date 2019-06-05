Süleyman Soylu'ya Trabzon'da sevgi seli

"Ben buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim": Süleyman Soylu kendisine yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, şunları söyledi: "Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.