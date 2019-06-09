Türkiye kazandı grupta işler karıştı! İşte puan durumu

A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte gözler puan durumuna çevrildi. Türkiye-Fransa maçıyla birlikte grubun diğer karşılaşmaları da yapıldı. İşte H Grubu'ndaki puan durumu...

A Milli Takımımız Fransa'ya adeta kabusu yaşattı. Rakibimizi sahadan sildiğimiz maçın ardından puan durumu da şekillendi.

Türkiye, Fransa'yı 2-0'lık skorla devirdi, puan durumu da şekillendi. A Milli Takımımız Fransa’yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in golleriyle devirdi. Grubun diğer maçlarında İzlanda Arnavutluk’u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra’yı 1-0 yendi.

İşte H Grubu'nda oluşan puan durumu

Türkiye - 9 puan

Fransa - 6 puan

İzlanda - 6 puan

Arnavutluk - 3 puan

Moldova - 3 puan

Andorra - 0 puan

EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye

7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye