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Türkiye kazandı grupta işler karıştı! İşte puan durumu

Türkiye kazandı grupta işler karıştı! İşte puan durumu

A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte gözler puan durumuna çevrildi. Türkiye-Fransa maçıyla birlikte grubun diğer karşılaşmaları da yapıldı. İşte H Grubu'ndaki puan durumu...

A Milli Takımımız Fransa'ya adeta kabusu yaşattı. Rakibimizi sahadan sildiğimiz maçın ardından puan durumu da şekillendi.

Türkiye, Fransa'yı 2-0'lık skorla devirdi, puan durumu da şekillendi. A Milli Takımımız Fransa’yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in golleriyle devirdi. Grubun diğer maçlarında İzlanda Arnavutluk’u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra’yı 1-0 yendi.

İşte H Grubu'nda oluşan puan durumu

Türkiye - 9 puan
Fransa - 6 puan
İzlanda - 6 puan
Arnavutluk - 3 puan
Moldova - 3 puan
Andorra - 0 puan

EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI 

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye 
7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye 
11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk 
14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye 
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda 
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

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