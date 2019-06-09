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Hande Kazanova Akrep Burcu sosyal çevre aktif 10-16 Haziran 2019

Hande Kazanova Akrep Burcu sosyal çevre aktif 10-16 Haziran 2019

Bu dönem olumlu düşünmek önemli. Fikirlerinizin başka insanlar tarafından onaylanmadığını düşünmeyi bırakmalısınız. 10-16 Haziran haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Sosyal çevrenizle ilgili konular bu hafta başında aktif olacak sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Organizasyonlara katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.Parasal konularda güzel açılımlar yaşayacaksınız. Elinize bir para geçebilir. Gereksiz harcamalar yapmaya meyilli olabilirsiniz. Ailenizle ilgili konu ve olaylar bu hafta hızlanacak. Uzaklardan alacağınız haberlerle hareket edebilirsiniz.

Cuma günü çok önemli olacak. Girişimlerinizde, seyahat ve eğitim alanlarınızda birtakım zorlanmalarla karşılaşacaksınız. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanabilirsiniz. Hayata keyifli ve eğlenceli yönüyle bakarsanız bu olumsuzluklardan sıyrılabilirsiniz.

Bu dönem olumlu düşünmek önemli. Fikirlerinizin başka insanlar tarafından onaylanmadığını düşünmeyi bırakmalısınız. Ne düşüneceğinize ve ne istediğinize dikkat etmelisiniz. Para ile ilgili girişimlerinizde gerçekçi adımlar atmakta fayda olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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