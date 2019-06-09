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Hande Kazanova hafta seyahatlerle başlıyor Oğlak Burcu 10-16 Haziran 2019

Hande Kazanova hafta seyahatlerle başlıyor Oğlak Burcu 10-16 Haziran 2019

Özel hayatınıza dikkat etmeniz gerek. Ortaklaşa atılacak adımlarda da bir sonlanma meydana gelebilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. 10-16 Haziran haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor?

Haftanız seyahatlerle başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. İş ile ilgili konularda güzel açılımlar elde edeceksiniz. Bu aralar üzerinizde çok fazla baskı olabilir. İşinizden kaynaklı olan bu baskılar sizi kilo almaya yönlendirebilir. Sağlığınızı çok fazla önemsemeyeceksiniz. Hayatınızla ilgili büyük sorumlulukların devrede olduğu bir dönem olacak. Bu sorumluluklarla çok fazla uğraşmak istemeyeceksiniz.

Özel hayatınıza dikkat etmeniz gerek. Ortaklaşa atılacak adımlarda da bir sonlanma meydana gelebilir. Durumu toparlamanıza izin vermeyecek enerjiler devrede olabilir.

Hafta sonu hayata olumsuz bakabilirsiniz. Bazı çabalarınızın karşılığını göremeyebilirsiniz. Yaşadığınız bazı sıkıntılı olayları haftaya erteleyebilirsiniz.

Olumlu düşünmenizin güzel etkilerini görebilirsiniz. Geleceğe yönelik önemli planlarınızda gözden kaçırdığınız bazı detaylar sorun yaratabilir. Bu duruma dikkat edin. Güzel bir hafta diliyorum.

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