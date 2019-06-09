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Yay Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 özel hayat şanslı

Yay Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 özel hayat şanslı

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı.10-16 Haziran haftasında Yay burcunu neler bekliyor? Kendinizi göstereceğiniz bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar.

Kendinizi göstereceğiniz bir hafta başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Yeniay’dan aldığınız enerji ile girişimleriniz ve özel hayatınızla ilgili konuları başlatabilirsiniz.Hafta sonuna doğru biraz zor etkileşimler devre olacak. Bu yüzden hafta başını daha etkin kullanmaya özen göstermelisiniz. Kariyer ve iş alanlarınızla ilgili güzel açılımlar karşınıza gelebilir. İkili ilişkilerden yana da şansınız güzel olacak.

Özel hayatınızda bir insanla tanışabilirsiniz. Güzel bir teklif alabilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa onunla bir arada olmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Fazla iyimser ve coşkuyla ilerlememelisiniz. Durumların gerçekçiliğini gözden geçirmelisiniz.

Maddi alanda biraz zorlanabilirsiniz. Bu konu sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir. Özellikle cuma günü bu etkiye dikkat edin. Parayla ilgili bir konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Cuma günü riskli işlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve geleceğinize yönelik olaylarda karşılacağınız sorunlarda hatayı kendinizde bulabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.

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