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Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Fransa, son 10 senede ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan bitirdi. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Milli Takımımız'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendiren Deschamps, "Türkiye 3 puanı tamamen hak etti. Biz yetersiz bir performans ortaya koyduk. Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan negatif çok şey var. Karşınızda kim olursa olsun, her şeyinizi vermezseniz, bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor." yorumunu yaptı.

"Atmosferin böyle olacağını biliyorduk"

Takımının kötü performansıyla ilgili gelen soruya Deschamps, "Onlarca bahane sıralayabilirim. Taraftarın ve atmosferin böyle olduğunu maçtan önce biliyorduk. Sahaya çıkan oyuncular, taraftarlar değil. Teknik direktör olarak istediğiniz gibi bir hazırlık dönemi yaratabiliyorsunuz sezon sonunda ama bunlar bahane değil." cevabını verdi.

"Türkiye'den sağlam bir tokat yedik"

Milli Takımımız'ın ortaya koyduğu oyunla ilgili gelen sorusunu ise Fransız teknik adam, "Türkiye neredeyse her şeyi doğru şekilde yaptı. İyi hücum ettik mi, iyi savunma yaptık mı, tartışılır. Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması nadir rastlanan bir durumdur ama yarattığımız pozisyon sayısı çok yetersiz. Türkiye iyi savunma yaptı." sözleriyle yanıtladı.

Deschamps, maçla ilgili olarak, "Bugün Türkiye'den sağlam bir tokat yedik." açıklamasını yaptı.

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