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Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet değil!

Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet değil!

A Milli Futbol Takımımız'ın teknik patronu Şenol Güneş, tarihi Fransa zaferi sonrası konuştu.

Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandığımız Fransa maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Sahada bir sinerji oluşturduk, Allah da yardım etti. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Mutlu olmak için umutluyduk. Bu takım hep mutluluk, hem de umut versin diye burada. Onu hayata geçirmek hepimizi gururlandırıyor."

"Bizim için rakip İzlanda"

"İyi çalıştık, Allah da yardım etti, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ciddi bir rakiple oynadık. Bu maç, 3-4 farklı bitebilirdi. Ama gol yesek işler de değişebilirdi. Doğruları yaparak kazandık ama önümüzde kısa bir zaman var. Uzun yolculuk var. Maçın sonuna kadar disiplinimiz vardı. Bu maçın sonucu ne olursa olsun, bizim için rakip İzlanda. Şimdi uzun bir yol giderek İzlanda ile oynayacağız. Galibiyetin mutluluğunu yaşayabiliriz ama oradan da bir galibiyet çıkarırsak, ibre lehimize döner."

"Biz daha oralara gelmedik"

"Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz gerekiyor. Sonra da Dünya Kupası var. İkisine de gitmemiz gerekiyor ama konuşmak için daha çok erken. Bu sadece bir sonuçtu. Üreten ve Dünya Kupası'nı kazanmış bir takımı yendik, biz daha oralara gelmedik."

"Büyütülecek bir galibiyet değil"

"Fransa'yı yendik ama büyütülecek bir galibiyet değil. İzlanda deplasmanına gideceğiz, puan avantajımız var. Mutluluk başka zaman, oyuncu grubumuz İzlanda maçına hazırlanacak. Ortak bir hedefimiz var. Birlikte olunca yapamayacağımız şey yok. Bizim rakibimiz Fransa değil, İzlanda. Fransa, Fransa'dır. Bu ekstra bir üç puan. 1 puana da kötü demeyecektim. Biz futbolumuzu oynadık. Sadece savunmada kalarak olmaz. İki yönü de oynayacağız.

Bu tip maçlardan sonra havaya girmeyelim. Her maç kazanmak için oynanır, bugün de çıkıp oynadık ve kazandı çocuklar. Gerçekten iyi performans ortaya koydular."

"Bizim için bir önemi yok"

"Dünya şampiyonunu yenmenin bir anlamı yok. Bu medya için malzeme bizim için bir önemi yok. Şimdi gidip İzlanda ile oynayacağız. Bu galibiyet anlam katmak için o maçı da kazanmak arzusundayız. Böyle böyle Avrupa Şampiyonası'na gidelim ki orada da kendimizi gösterelim"

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