Kova Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 cuma gününe dikkat

Bu hafta yaptığınız harcamaları toparlama dönemi olacak sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 10-16 Haziran haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Bu hafta yaptığınız harcamaları toparlama dönemi olacak sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Para durumunuzu gözden geçireceksiniz. Alacak -verecek dengenizin üzerine düşeceksiniz.Bu aralar maddi konuları detaylandırmanız gerekebilir. Aksi halde ileriki durumlarda parasal yönden sıkıntı çekme olsalığınız yüksek görünüyor. Özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak.

Çevrenizden gelecek güzel desteklerle olayları fazla abartmamalısınız. İlişkilerinizde denge kurmaya önem vermelisiniz. Bu hafta ailenizle ilgili sorunlara çözüm üretmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınızla fazla uğraşmak istemeyeceksiniz.Cuma günü sağlığınıza ve iş alanlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Girişimlerinizin engellendiğini görebilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerden değişik tepkiler alabilirsiniz.

Beraber çalıştığınız insanlara karşı agresif tavırlardan uzak durmalısınız. Bazı fikirlerinizi kabul ettirmek çok da kolay olmayacak. Sosyal çevrenizle giriştiğiniz maddi işlerinizde hüsrana uğrayabiliriz. Güzel bir hafta diliyorum.