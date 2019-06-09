İkili ilişkiler önemli Hande Kazanova Balık burcu 10-16 Haziran 2019

Haftanız ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detaylarıyla başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. 10-16 Haziran haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı.

Haftanız ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detaylarıyla başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Sevdiğiniz insanla beraber vakit geçirebilirsiniz. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz ve kalabalık ortamlarda olacaksınız.Aile büyüklerinden alınacak güzel bir haber ya da iş alanlarınızda güzel gelişmeler devrede olabilir. Sosyal çevrenizin sorumlulukları ve bazı arkadaşlarınızla yaşadığınız sürtüşmeler sizi yorabilir.

Olayları çözüme ulaştırmadan kafanız rahat olmayacak. Ancak bu konuları bu hafta halletmek çok kolay olmayacak. Girişimlerinizle ve aşk hayatınızla ilgili konularda engellenme ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Enerjinizi ortaya koymakta zorlanacaksınız.

Cumartesi günü kafanızdaki olumsuzluklardan uzaklaşmak için pozitif düşünmeye önem verin. Hafta sonu hayatınızda büyük etkiler yaratacak işlerinizde gerçekçi olmaya özen gösterin. Güzel bir hafta diliyorum.