HABER /  GÜNCEL

Afyonkarahisar'da korkutan deprem!

Afyonkarahisar'da korkutan deprem!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45’te meydana geldi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kası süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya San Marino'yu gole boğdu
Rusya San Marino'yu gole boğdu
Galatasaray Juan Mata'nın peşinde
Galatasaray Juan Mata'nın peşinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'yı deviren Milli Takım'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'yı deviren Milli Takım'a tebrik
Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın ortak yayın kararına ilk tepki
Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın ortak yayın kararına ilk tepki
"Akıllı ol Soylu" diyen vatandaştan çok konuşulacak açıklamalar!
"Akıllı ol Soylu" diyen vatandaştan çok konuşulacak açıklamalar!
Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet değil!
Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet değil!
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Takım bir ilki başardı
Milli Takım bir ilki başardı
İkili ilişkiler önemli Hande Kazanova Balık burcu 10-16 Haziran 2019
İkili ilişkiler önemli Hande Kazanova Balık burcu 10-16 Haziran 2019
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Kova Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 cuma gününe dikkat
Kova Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 cuma gününe dikkat
Hande Kazanova hafta seyahatlerle başlıyor Oğlak Burcu 10-16 Haziran 2019
Hande Kazanova hafta seyahatlerle başlıyor Oğlak Burcu 10-16 Haziran 2019
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Yay Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 özel hayat şanslı
Yay Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 özel hayat şanslı
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Yorumlar