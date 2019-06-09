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Galatasaray Juan Mata'nın peşinde

Galatasaray Juan Mata'nın peşinde

Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata ile görüştüğü iddia edildi.

10 numara pozisyonuna bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, geçen yıl Manchester United formasıyla kötü bir sezon geçiren Juan Mata'nın peşinde. 

Sezon sonunda biten sözleşmesi yenilenmeyen İspanyol yıldız ManU ile yollarını ayırdı. Akşam gazetesinin haberine göre, sözleşmesi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncunun talibi çok ancak ciddi teklifte bulunan iki kulüp var. Bunlardan biri Premier Lig ekibi Newcastle United diğeri ise Galatasaray. 

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, geçtiğimiz sezonu düşme potasının hemen üstünde tamamlayan ve Avrupa kupalarında olmayan Newcastle United'dan avantajlı durumda. 

İspanyol oyuncu Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 6 gol atıp 4 de asist yaptı. 

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