"Akıllı ol Soylu" diyen vatandaştan çok konuşulacak açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Trabzon'da "Akıllı ol" diyen Mehmet Ali Sivaz, hakkındaki terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarını yalanladı. Sivaz, AK Parti'ye oy verdiğini ve Soylu ile de tokalaştığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Trabzon Havalimanı'nda protesto eden Mehmet Ali Sivaz, yaşanan olayı ilk kez anlattı.

"Hata varsa da akıllı ol diyebilmeli"

Medya Blok'ta yer alan habere göre; "Trabzon evladı olarak Trabzonlulara yapılan hakaretlerden dolayı ses çıkarmak istedim" diyen Sivaz, "Ben herhangi bir parti üyesi değilim. Hatta geçmişte AK Parti'ye oy verdim. Ailem de halen AK Partili. Belediye seçimlerinde adamımıza oy verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş istediği adamı istediği yere getiriyorsa, hata varsa da akıllı ol diyebilmeli.'' açıklamasında bulundu.

Soylu'nun iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "O kişinin bağlantılarına ulaştık" sözlerine de cevap veren Sivaz, "Süleyman Soylu benimle ilgili bir bilgiye ulaşamaz. Basın üzerinden yalan, dolan, uydurma" dedi. Sivaz, bugüne kadar herhangi bir gözaltı durumunun da olmadığını ekledi.

"Soylu'nun bana mesaj atmışlığı bile oldu"

Sivaz geçmişte Süleyman Soylu ile tanıştığını belirten Sivaz, "Süleyman Soylu'yu ben geçmişte karşılaşan biriyim. Kendisiyle tokalaşan bir insanım. Kendisinin bana mesaj atmışlığı bile oldu." dedi.