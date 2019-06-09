Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'yı deviren Milli Takım'a tebrik

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa karşısında alınan tarihi zaferle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa karşısında alınan tarihi zaferle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncuları ve teknik direktör Şenol Güneş'i kutladığını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Kendisi maçı başından sonuna kadar izlemiş, canı yürekten teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve grubumuzdaki en önemli maç. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Önemli bir İzlanda deplasmanında maçımız var. İnşallah orada da aynı bilinçle oynarsak galibiyetle döneriz. Zaten Türk milletinin hakkı bu gruptan çıkmak, inşallah da çıkacağız. Sayın Bakanım da az önce söyledi, Konya seyircisine canı yürekten teşekkür ediyorum. Oyuncularımız ve teknik direktörümüzle iyi birliktelik oldu. Cesaretle yürüyeceğiz inşallah, sonu da iyi olacak."

Konya'da oynanan maçlarda ay-yıldızlıların yüzünün güldüğünü ifade eden Özdemir, "İnşallah önümüzdeki dönem bakacağız. Burası bize hep uğurlu geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda gerekeni yapmaya çalışacağız." dedi.

"Tebrikler Türkiye'm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından da "Tebrikler Türkiye'm" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına A Milli Takım oyuncularının el ele galibiyeti futbolseverler ile kutladığı fotoğrafı da ekledi.



