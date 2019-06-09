Milli Takım bir ilki başardı

EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup eden Milliler bir ilki başardı.

A Milli Takım, Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetini aldı.

İki takım bundan önce dört kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların tümünde Fransa sahadan galip ayrılmıştı.

Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, A Milliler ise 2 gol atmıştı.

EURO 2020 elemeleri H Grubu mücadelesinde Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Türkiye, beşinci maçta ilk galibiyetine ulaştı.