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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listeden aranan Zinar Akron çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listeden aranan Zinar Akron çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Diyarbakır Lice'de Gri Listede aranan teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Zinar Akro' kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi."

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