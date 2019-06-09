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Soylu İmamoğlu'na yüklendi: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

Soylu İmamoğlu'na yüklendi: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK'nın nerede sızdığını görürsem, ben oradayım. İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nde taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerle tek tek selamlaşan Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Burada konuşan Soylu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksicilerin 15 Temmuz'da büyük bir irade ortaya koyarak, kahramanlık gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Türkiye ideolojik kamplaşmaya götürülecek"

23 Haziran'dan sonra Türkiye'nin bir ideolojik kamplaşmaya götürüleceğini ve Türkiye'nin istikrarının alt üst edileceğini ifade eden Soylu, bunun çok kritik bir nokta olduğunu söyledi.

"23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam"

İstanbul üzerinden bir siyaset gerilimi başlatılacağını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

Ağababalarının getirmek istediği nokta burasıdır. İstanbul'u kendi medeniyet değerlerinden zenginliğinden uzaklaştırmayalım. Bunların geçmişte yaptıklarını İstanbul'la buluşturmayalım. 23 Haziran'a 15 gün kaldı. 'Bunun İstanbul'da ne işi var, gitsin Ankara'da otursun' diyor. Sayın (Ekrem) İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK'nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım. İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Çavuş, günün anısına İçişleri Bakanı Soylu'ya tablo hediye etti.

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