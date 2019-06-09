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İşte bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

İşte bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere rağmen dokuz günlük bayram tatilinde yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Kazalarda 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.

Cuma günü saat 18.00'den, dün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 201 kazada, 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.

Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ise 36 kaza oldu.

Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı. 

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