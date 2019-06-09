Londra'da parkın ortasında etraftaki insanları umursamayan çift, ilişkiye girdi!

LONDRA'da bir çift, parkta aile ve çocukların olmasına aldırış etmeden gündüz vakti ilişkiye girdi. Polis ekipleri görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası çifti yakalamak için harekete geçti.

Olay Londra'da bir parkta gerçekleşti. Parka oturan çift önce birbirleri öpüp sarılmaya başladı. Daha sonra çift, parktaki insanlara umursamadan 10 dakika boyunca ilişkiye girdi.

"Emeğimi bile yiyemeden ortadan uzaklaştım"

Olay sırasında parkta bulunan bir kişi "manzara karşısında şok geçirdiğini söyleyerek, "Öğle yemeğini yemek üzere parktaydım. Karşımda oturan çiftin ilişkiye girdiğini görünce ne yapacağımı bilemedim. Yemeğimi bile yiyemeden ortadan uzaklaştım." dedi.

Polis peşlerine düştü

Görüntülerin sosyal medyada düşmesinin ardından Londra polisi, parkta ilişkiye girerek toplum ahlakına aykırı davranan çiftin yakalanması için çalışma başlattı.