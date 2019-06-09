Binali Yıldırım neden Uğur Dündar'ı istedi?

Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çıkacağı canlı yayının moderatörlüğüne Uğur Dündar'ı teklif etmesi yankı uyandırdı ve konuşulmaya devam ediyor. Dündar'ın, 28 yıl önce Erbakan'ı programında konuk etmesi ve arkasından başbakan seçilmesi hatırlara geldi. . Erbakan ömrünün sonuna kadar programdan övgüyle bahsettiği de söyleniyor.

Türkiye uzun yıllar sonra ilk kez TV'de iki adayın karşı karşıya geldiği bir tartışma programı izleyebilecek mi?

Yıldırım ve İmamoğlu cephesi bir tartışma programına katılma konusunda hemfikir olmasına rağmen hangi gazetecinin moderatör olacağı hala tartışma konusu.

İlk isim önerisi Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım tecrübesi sebebiyle Uğur Dündar ismini önerdi. "Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" diye de ekledi.

Uğur Dündar muhalif görüşleriyle tanınan bir gazeteci. Sözcü gazetesinde yazıyor, kısa süre öncesine kadar da Halk TV'de program yapıyordu.

Peki Binali Yıldırım neden onun ismini önerdi? Bu dün akşamdan bu yana tartışılan ve çeşitli yanıtlar verilen bir soru.

Ancak Yıldırım'ın önerisi akıllara bir detayı getirdi. O detay ise Dündar'ın 28 yıl önce yayınlanan "İşte Hayatınız" isimli programı. Programın Milli Görüş geleneğindeki siyasetçilerin hafızasında önemli bir yeri var. Çünkü Uğur Dündar o programda Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ı ağırlamıştı.

Erbakan o programı çok sevmişti

1991 seçimleri öncesinde yayınlanan program dönemin Refah Partisi Genel Başkanı olan Necmettin Erbakan'ın geniş kesimlerce de tanınmasının önünü açmıştı.

Erbakan, hem TV ekranlarında hem de yakın çevresine ömrünün sonuna kadar bu programdan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Erbakan 19 yıl sonrasında, 2010 yılında, yeniden Uğur Dündar'ın programına katıldığında dahi 1991'de yayınlanan İşte Hayatınız programından bahsetmişti:

"Sizinle yıllarca önce tekrar bir röportaj yapmıştık. İşte Hayatımız... Bu Türkiye sathında çok yaygın ve meşhur bir röportajdır. Bu röportajı yaptık arkadan başbakan olduk."

Erbakan: Başbakanlığın yolu buradan geçiyor

Erbakan, Dündar'ın "tekrar başbakan olma iddianız mı var" sorusuna ise şöyle cevap vermişti:

"İddia değil, zarureti görüyoruz. Bu zaruretten dolayı, başbakanlığın yolu buradan geçtiği için buraya geldik. İnşallah bu röportaj da yeni başbakanlığın kapısını açacaktır latifesiyle söze başlamak istiyorum."

Dündar: Teklifi kabul etmemem için tehdit ediliyorum

Yıldırım'ın önerisi sonrası kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, moderatörlük teklifini kabul etmemesi için tehdit edildiğini öne sürdü.

Dündar tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar,tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor,hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu,50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!"