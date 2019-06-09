HABER /  SPOR

Ersin Düzen'den Fransa marşının ıslıklanmasına tepki

Türkiye, Fransa'yı sahadan silerden maçtan önce rakip takımın milli marşının ıslıklanması bize hiç yakışmadı. Ersin Düzen de konuyla alakalı isyanını dile getirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye, Fransa'yı devirerek tüm dünyayı ters köşeye yatırdı ancak ülke olarak ayıbımızı da konuşmamız gerek. Karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı'nın ulusal marşının ıslıklanması hiç hoş değildi. Ülkelerin ulusal marşları kutsaldır ve büyük bir tarihi zaferler sonucu ortaya çıkmıştır.

Konya halkına yakışmadı
Aynı durum Fransa'da bizim başımıza gelse herhalde yeri göğü inletirdik ve 'ırkçılık' başlıkları adı altında manşetler atardı. O yüzden 'evet' yendik tarihi bir zafer elde ettik ama ayıbımızı da konuşmalıyız. Konya halkı, maçın başından sonuna kadar Türkiye'yi çok güzel destekledi sahip çıktı ama rakip takımın milli marşını ıslıklamak onlara yakışmadı.

''Aynı saygıyı göstermeliyiz''
Medyada Fransa'ya karşı yapılan bu saygısızlığı dile getiren tek isim olmasıyla dikkat çeken Ersin Düzen, ''Nasıl ki biz kendi ulusal marşımıza dünyanın her yerinde saygı bekliyorsak başka ülkeler de bizim misafirimiz olduğunda aynı saygıyı göstermeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye Fransa'yı devirdi dünyayı salladı! Tarihi Fransa zaferi manşetlerde
Foto Galeri Türkiye Fransa'yı devirdi dünyayı salladı! Tarihi Fransa zaferi manşetlerde Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!
İşte bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!
Londra'da parkın ortasında etraftaki insanları umursamayan çift, ilişkiye girdi!
Londra'da parkın ortasında etraftaki insanları umursamayan çift, ilişkiye girdi!
Acun Ilıcalı coştu Emre Belözoğlu paylaşımı olay
Acun Ilıcalı coştu Emre Belözoğlu paylaşımı olay
Soylu İmamoğlu'na yüklendi: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar
Soylu İmamoğlu'na yüklendi: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listeden aranan Zinar Akron çıktı
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listeden aranan Zinar Akron çıktı
Afyonkarahisar'da korkutan deprem!
Afyonkarahisar'da korkutan deprem!
ÖNCEKİ HABERLER
Kenan Karaman: Tarih yazdık
Kenan Karaman: Tarih yazdık
Burak Yılmaz: Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu
Burak Yılmaz: Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Milli Takım bir ilki başardı
Milli Takım bir ilki başardı
Rusya San Marino'yu gole boğdu
Rusya San Marino'yu gole boğdu
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Galatasaray Juan Mata'nın peşinde
Galatasaray Juan Mata'nın peşinde
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Yorumlar 6 yorum