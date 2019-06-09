Türkiye Fransa'yı devirdi dünyayı salladı! Tarihi Fransa zaferi manşetlerde
EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup eden Milliler bir ilki başardı. Milli Takım'ın Fransa zaferi dünya basınında büyük ses getirdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan v Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Türkiye liderliğe yükseldi: Üçüncü maçlar sonunda puanını 9'a yükselten Türkiye, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda liderliğe yükseldi. 6 puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı.
Tarihteki ilk galibiyet: Ay-yıldızlılar, Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetini aldı. İki takım bundan önce dört kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların tümünde Fransa sahadan galip ayrılmıştı. 10 yıl sonra ilk kez bir maçta isabetli şut atamayan Fransa karşısında harika bir performans sergileyen milli takım futbolcularının başarısı Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte dış basından yansıyanlar:
L'Equipe: Maviler, Konya'da nakavt oldu Fransa'nın köklü medya kuruluşlarından L'Equipe, Fransa'nın performansının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Fransız file bekçisi Hugo Lloris'in Fransa'yı farklı mağlubiyetten kurtardığı belirtilirken, "Lloris, mavileri korkunç batıştan korudu, Maviler, Konya'da nakavt oldu." başlığı atıldı.