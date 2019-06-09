Türkiye Fransa'yı devirdi dünyayı salladı! Tarihi Fransa zaferi manşetlerde

Tarihteki ilk galibiyet: Ay-yıldızlılar, Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetini aldı. İki takım bundan önce dört kez karşı karşıya gelmiş, bu maçların tümünde Fransa sahadan galip ayrılmıştı. 10 yıl sonra ilk kez bir maçta isabetli şut atamayan Fransa karşısında harika bir performans sergileyen milli takım futbolcularının başarısı Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte dış basından yansıyanlar: