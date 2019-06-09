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TESK'ten "stopaj kaldırılsın" önerisi

TESK'ten "stopaj kaldırılsın" önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopaj uygulamasına ilişkin, "Verginin vergisi olan stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da yüzde 20'den 5'e düşürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, stopaj vergisinin sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Stopaj vergisinin tamamen kaldırılması ya da yüzde 20'den yüzde 5’e düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Mülk sahibinin ödemesi gereken vergiyi esnafımız ödüyor ve bu da haksız bir düzen oluşturarak esnafımızın kazancından götürüyor. Kira geliri 30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Ama esnafımız bunu zarar etse dahi ödemek zorunda. Finansal sorunlar, kiralar, sigorta primi derken birçok kalemde ödemesi olan esnafımızın üzerinden stopaj yükü kaldırılmalı. Bu esnafımıza bir ayrıcalık değil, hakkını teslim etmek demektir. Stopajın ne kadar haksız bir uygulama olduğunu, çiftçiye verilen tarımsal desteklerden bile yüzde 4 oranında stopaj kesilmesinden anlayabiliriz. Yani stopaj ödeyen hiçbir kesim bu durumdan memnun değil."

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