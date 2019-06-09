Fenerbahçe Rumen golcü Puscas'ı istiyor

Fenerbahçe, İtalya Seri C takımlarından Palermo'nun Rumen forveti George Puscas'ı gündemine aldı.

İranlı golcü Allahyar Sayyadmenesh transferi ile ilk takviyesini santrfor bölgesine yapan Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse'ye de 2+1 yıllık kontrat teklif etti. Alman golcüden yanıt bekleyen sarı-lacivertler, yine aynı mevkii için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin Palermo ve Rumen Milli Takımı'nın forveti George Puscas'ı uzun süredir takip ettirdiği, son olarak önceki gece oynanan Norveç-Romanya (2-2) maçında futbolcunun izlendiği belirtildi.

Takımdan ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz sezon başında 3.3 milyon Euro bonservisle Inter'den Palermo'ya gelen George Puscas'ın, yaşadığı finansal problemlerden dolaylı Serie C'ye düşürülen takımından ayrılmak istediği ve aynı bedelle sarı-lacivertlilere katılabileceği öğrenildi.