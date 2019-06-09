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Karaman'da silah ve bıçak çekerek tekme tokat dövdüler! Anbean kamerada

Karaman'da silah ve bıçak çekerek tekme tokat dövdüler! Anbean kamerada

KARAMAN'da, silah ve bıçak çekerek bir kişiyi tekme tokat dövüldüler. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, üç gün önce İmaret Mahallesi'nde yaşandı. Sokak içerisinde karşılaşan iki kişi konuşmaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle konuşan iki kişiden birisi diğerini iteleyerek yumruk attı. Bunun üzerine başlayan kavgaya kişilerin arkadaşları da dahil oldu.

Tüfek ve bıçakla kovaladılar

Yumruk yiyen arkadaşına yardım etmek isteyen şahsa ise yumruk atan şahsın bir arkadaşı bıçak çekti, diğer bir arkadaşı da elinde tüfekle gelerek şahsı kovaladı.

Yere düşürüp tekme tokat dövdü

Bu sırada yumruk atan ve sonrasında şahsı yere düşüren diğer şüpheli, yerdeki şahsı tekme tokat dövdü. Sokaktan bir aracın geçmesi de dayağı durdurmadı. Daha sonra iki taraf farklı yönlere giderek gözden kayboldu.

Gözaltına alınıp yasal işlem başlatıldı

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin, kavga eden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı ve haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

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