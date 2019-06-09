İzmir'de "Halk plajı işgal edildi" tepkisi

İzmir'deki Azmak Koyu'nun bir şirket tarafından kapatılarak girişlerin ücretli hale getirilmesi mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Yaklaşık 50 kişilik grup, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını belirtti.

Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, sahile girmek istedi. Bu sırada orada görevli olduğunu belirten bir kişi, gruba, girişlerin sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını ifade etti. Vatandaşlar ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını belirtti. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevliler daha sonra grubun plaja girmesine izin verdi. Sahile girerek, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların önünde bir süre oturan vatandaşlar, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını belirtti.

Bölge sit alanı

Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğunu belirtti. Bölgenin ayrıca sit alanı olduğunu da anlatan Seher Gacar, işletmenin bölgeye tonlarca beton döktüğünü söyledi. Gacar, "İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek, tesisleri yaptı. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen, yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline geldi. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir ve halka aittir. Halk serbestçe ücret ödemeden buraları kullanabilir. 'Yukarıdan giriş yapılabilir' dedikleri yer, ücretli giriş" diye konuştu.

Cimer'e şikayet

Kıyıdaki işgali Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere bildirdiklerini, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de şikayette bulunduklarını açıklayan Gacar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kendilerine komisyon kararı alınacağını ve buradaki işgalin sonlandırılacağını söylediğini kaydetti.