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Polonya'da tutkunları kendileri için "akıllı telefon yolu" yaptı!

Polonya'da tutkunları kendileri için "akıllı telefon yolu" yaptı!

POLONYA’da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayalar için daha güvenli şekilde internette sörf yapabilmeleri için başkent Varşova'da "akıllı telefon yolu" yapıldı.

Ancak söz konusu yolu alışılmışın aksine Varşova Belediyesi değil vatandaşlar yaptı. Varşova Teknik Üniversitesi'nin bulunduğu Nowowiejska Sokağı'nda öğrencilerden kaynaklanan yoğun yaya trafiği, onların vazgeçilmezi akıllı telefonla birleşince kaldırımda rahat yürüyemeyen çevre sakinleri belediyenin bisiklet yolunun yanına kendi inisiyatifleriyle akıllı telefon yolu yaptı.

Farklı tepkiler geldi

Beyaz bir çizgiyle yaya kısmından ayrılan akıllı telefon yolunda elindeki telefonun ışıldayan ekranına bakan adam resmi bulunuyor. Çevre sakinlerinin yaptığı yola tepkiler de farklı geldi.

Psikologa görünmesi gerekiyor

Kimileri böylesi bir yolun isabetli bir fikir olduğunu ifade ederken, kimileri ise gözünü telefondan ayıramayanların psikologa görünmesi gerektiğini söylüyor.

Kente yayılacak mı?

Fikirler farklı olsa da akıllı telefon bağımlıları en azından Nowowiejska Sokağı'nda güvenle internette gezinebiliyorlar. Varşova Belediyesinin önümüzdeki günlerde Nowowiejska Sokak sakinlerinin uygulamasını tüm kente yayıp yaymayacağı ise henüz bilinmiyor. 

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