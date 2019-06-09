Canlı yayın olmasın diye baskı mı yapıldı! Dündar tartışmaya son noktayı koydu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın İmamoğlu ile ortak yayın için ismini dillendirdiği gazeteci Uğur Dündar, moderatörlük yapmama kararı sonrası kendisine baskı yapıldığı iddialarına "Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam" diyerek cevap verdi.

Binali Yıldırım'ın seçim öncesi adayların katılacağı ortak yayın için ismini dillendirdiği gazeteci Uğur Dündar moderatörlük yapmama kararı almasının ardından kendisine baskı yapıldığı iddialarına yanıt verdi.

Dündar'ın tweetleri şöyle

"Hiçbir baskıya pabuç bırakmam"

-Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam. Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi. Kararımın tek nedeni; Türkiye'deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir.

"Yastığa başımı koyarken tek bir dileğim var"

-Hiçbir hırs ve beklenti içinde değilim. Bu gece yastığa başımı koyarken tek bir dileğim var: Kutuplaşmanın yerini ormalleşmeye bıraktığı, huzurlu, herkesin yarınlara umutla bakacağı, mutlu bir Türkiye... Başka Türkiye yok!.

"Hepsi hayal ürünü"

-Yok efendim canlı yayın olmasın denilmişmiş, baskılar yapılmışmış!.. Mış...Mış...Mış... Geçiniz bunları. Hepsi hayal ürünü... Hiçbiri doğru değil. Ne dediysem o... Gerekçem çok net biçimde tweetlerimde var!..

Her iki adaydan olumlu görüş

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi AK Parti'nin adayı Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti. İmamoğlu da söz konusu talebe olumlu yanıt vererek, "memnun olurum" demişti.

Bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyorum Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dündar'ın ilgili paylaşımları şöyle:

Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor.

Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam.

Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi.

Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır.

Ülkemiz acilen normalleşmelidir. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 9 Haziran 2019

Hiçbir hırs ve beklenti içinde değilim.

Bu gece yastığa başımı koyarken tek bir dileğim var:

Kutuplaşmanın yerini ormalleşmeye bıraktığı, huzurlu, herkesin yarınlara umutla bakacağı, mutlu bir Türkiye...

Başka Türkiye yok!.. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 8 Haziran 2019