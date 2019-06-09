Ronaldo lösemili çocuğun isteğini kırmadı

Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, lösemili küçük bir çocuğun isteğine duyarsız kalmadı.

Ronaldo'nun da içinde olduğu ve Portekiz Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, Porto'nun sahası Estadio do Bessa'daki antrenmandan ayrılırken; bir çocuğun pankartı dikkat çekti.

Lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Eduardo Moreira "Ronaldo bana sarıl" yazan bir pankart açtı.

Otobüse aldırdı sarılıp fotoğraf çektirdi

Ronaldo, bunun üzerine takım otobüsünü durdurttu ve genç futbolseveri otobüse aldırttı. Ona sarılan Ronaldo, daha sonra hayranıyla fotoğraf çektirdi. Bu anlarda Moreira'nın sevinci görülmeye değerdi