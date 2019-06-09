Soylu'nun "İmamoğlu'na özel uçak" iddiasına Koç Grubu'ndan yanıt!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Koç Grubu Ekrem İmamoğlu'na özel uçağını tahsis etti" iddiasına Koç Grubu, "Sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz" diye yanıt verdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Koç Grubu "Binali Yıldırım'ın da 3 Mart'ta Setair'den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"Uçuşlarda devler erkanımızı da ağırlamıştır"

"Havacılık sektöründe 1990'dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugüne dek siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve tüzel kişiye uçakları ve helikopterleri ile havacılık hizmeti sunmuş, çeşitli uçuşlarda devlet erkânımızı da ağırlamıştır. Ayrıca geçmişte olduğu gibi bugün de seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı da bilinen bir gerçektir.

Tahsilatları gerçekleşmiştir

Sayın İmamoğlu'nun bahse konu olan uçuşları da bu kapsamda olup, havacılık sektöründe tanınan iki aracı şirket vasıtasıyla Setair'e ulaşmış, faturaları kesilerek uçuşlar öncesinde tahsilatları gerçekleşmiştir. İlaveten Sayın Binali Yıldırım da 3 Mart'ta Setair'den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz.

"Koç topluluğu siyasetin bir parçası değildir"

Müşterilerimizin ticari sır niteliği taşıyan bilgilerine duyduğumuz saygıyla, daha fazla detay paylaşmayı iş ahlakımıza uygun bulmuyoruz. Oluşan mevcut gündem itibariyle bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de hicap duyuyoruz. Koç Topluluğu siyasetin bir parçası değildir. 90 yıllık tarihimiz boyunca Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için var gücüyle çalışmış bir Topluluğun günlük siyasi söylemler üzerinden polemik konusu yapılmasını yakışıksız buluyor, yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz.