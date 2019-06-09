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Galatasaray, Wesley Sneijder'i unutmadı

İhlas Haber Ajansı
Galatasaray, Wesley Sneijder'i unutmadı

Galatasaray, eski futbolcusu Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve, "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajını paylaştı.

Galatasaray, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in doğum gününü unuttu. Kulübün sosyal medya hesabından Sneijder'in fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, 'İyi ki doğdun Wesley Sniper' notunu ekledi.

35 yaşına giren Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da 2013 ile 2017 yılları arasında forma giydi ve çıktığı 175 müsabakada 46 kez rakip fileleri havalandırırken, 44 de asist yaptı. 

Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcunun kariyerinde Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor. 

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