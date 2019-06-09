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Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu

Galatasaray, 8 numara ve forvet transferleri için mevcut kadrodan 10 milyon Euro’luk futbolcu satışı yapma konusunda hemfikir oldu ve Diagne'yi gözden çıkardı.

Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonunu Haziran ayının sonuna kadar kullanacak olan Galatasaray, transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile başlıyor. Boşta alan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı-kırmızılılar, 8 numara ve forvet takviyesi için minimum 5 milyon Euro kiralama bedeli+bonservisi gözden çıkardı.

Sabah'ın haberine göre; Durum değerlendirmesinde bulunan yöneticiler, "FFP'ye takılmamak için bu transfer döneminde 10 milyon Euro'luk satış yapmalıyız" görüşünde birleşti.

Diagne gözden çıkarıldı
Mevcut kadroda 10 milyon Euro edecek tek oyuncu Mbaye Diagne olarak görülüyor. Yönetim, Afrika Kupası'nda iyi performans beklediği Senegalli forveti Suudi Arabistan ya da Çin'e satıp transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.

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